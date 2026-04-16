Sul set di Yumi’s Cells 3, un nuovo video dietro le quinte mostra Kim Go Eun e Kim Jae Won mentre si scambiano battute e risate durante le riprese. Le immagini rivelano un’atmosfera di leggerezza e collaborazione tra gli attori, con momenti di scherzo e complicità che coinvolgono anche altri membri della produzione. La scena cattura l’interazione spontanea tra i protagonisti, rendendo evidente il rapporto amichevole che si è creato sul set.

Il set di Yumi’s Cells 3 si è trasformato in un palcoscenico di risate e complicità grazie al nuovo video dietro le quinte che mostra l’interazione tra Kim Go Eun e Kim Jae Won. Le immagini catturano i momenti di leggerezza tra i due protagonisti, che interpretano rispettivamente Yumi e Soon Rok, rivelando una dinamica lavorativa fatta di scherzi e reciproco apprezzamento. Dall’imbarazzo giocoso alla complicità sul set. Le riprese hanno preso il via con una scena che ha immediatamente mostrato il tono scherzoso del cast. Kim Go Eun, presentandosi come la protagonista Yumi, ha inizialmente stretto il braccio a Kim Jae Won, il suo interprete di Soon Rok, per poi ritirarsi bruscamente con una battuta divertente sulla loro mancanza di confidenza attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yumi’s Cells 3: Kim Go Eun e Kim Jae Won tra scherzi e complicità

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