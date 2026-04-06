Yumi’s Cells 3 | tra amore e logica ecco il ritorno dei protagonisti

Il 13 aprile alle 18:00 KST sarà trasmessa la terza stagione di Yumi’s Cells, con Kim Go Eun e Kim Jae Won che tornano nei ruoli principali. La serie, basata su un webtoon, riprende le vicende di Yumi e dei suoi sentimenti, mescolando elementi di romanticismo e logica. La data di debutto è stata annunciata ufficialmente e i fan attendono con interesse il nuovo capitolo della storia.

Kim Go Eun e Kim Jae Won si preparano a tornare sullo schermo per il debutto di Yumi’s Cells 3, previsto per il 13 aprile alle ore 18:00 KST. Un recente filmato del dietro le quinte ha svelato l’intesa tra i due protagonisti durante la creazione dei materiali promozionali della serie. L’attrice protagonista ha rivelato di aver analizzato attentamente le prime due stagioni dello show per ritrovare la giusta connessione con il proprio personaggio. Durante lo shooting, l’affinità tra i due interpreti è emersa chiaramente mentre scattavano foto spontanee utilizzando una macchina analogica. Il clima sul set appare disteso, con Kim Go Eun che ha espresso un forte entusiasmo nel ritrovare il regista, il team tecnico e i colleghi, sia quelli storici che i nuovi ingressi nel cast. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yumi’s Cells 3: tra amore e logica, ecco il ritorno dei protagonisti San Valentino 2026 | UCI Cinemas celebra l’amore tra grandi anteprime e il ritorno dei classiciPer il prossimo San Valentino, UCI Cinemas lancia la campagna “Con chiunque tu sia, punta sul cinema!”, invitando il pubblico a riscoprire la magia... Oroscopo Amore Vergine 16-22 Febbraio 2026: Logica e SentimentoVergine: Oroscopo dell'Amore In sintesi: amore e relazioni L' oroscopo dell'amore per la Vergine nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 richiede... Watch: Kim Go Eun And Kim Jae Won Showcase Adorable Chemistry During Poster Shoot For Yumi's Cells 3Get ready for the return of Yumi's Cells 3! Ahead of the drama's premiere, Yumi's Cells 3 shared a behind-the-scenes look of the drama's various ... soompi.com Kim Go-eun and Kim Jae-won rekindle romance in Yumi's Cells season 3Tving original series Yumi's Cells season 3 (written by Song Jae-jung and Kim Kyungran, directed by Lee Sang-yeob) released couple stills of Yumi (played by Kim Go-eun) and Sunrok (played by Kim ... biz.chosun.com