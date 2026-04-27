Il Camper della solidarietà di Young Caritas Avellino ha registrato un’affluenza significativa durante un pomeriggio dedicato a incontri e scambi di sorrisi. Le persone si sono avvicinate al mezzo per condividere esperienze e ricevere assistenza, creando un momento di confronto diretto tra volontari e cittadini. L’evento si è svolto in un contesto di sensibilizzazione e sostegno, attirando numerose presenze nel corso del pomeriggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio fatto di incontri veri, sorrisi e ascolto. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa da Young Caritas Avellino, che ieri ha animato l’ingresso della Villa Comunale, lungo Corso Vittorio Emanuele, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di relazione autentica. Per circa tre ore il Camper Caritas è diventato un punto di riferimento per decine e decine di persone, soprattutto giovani, che si sono fermate non solo per curiosità ma per vivere un’esperienza diversa, fatta di condivisione e umanità. Un segnale chiaro di quanto ci sia bisogno di spazi semplici ma veri, in cui potersi raccontare senza filtri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Young Caritas Avellino”, il Camper della solidarietà fa il pienone

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