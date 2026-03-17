Tempo di lettura: 2 minuti Sarà una zeppola di San Giuseppe ad accompagnare la prima uscita del Camper della Young Caritas Avellin o, il nuovo progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino diretta da Antonio D’Orta che mette al centro l’incontro tra giovani, la solidarietà e la costruzione di relazioni sul territorio. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle ore 7.45, nello spazio antistante l’Istituto Alberghiero di Avellino “ Manlio Rossi Doria”, dove i giovani volontari della Young Caritas incontreranno gli studenti della scuola per condividere un momento semplice ma ricco di significato: la colazione prima del suono della campanella nel giorno di san Giuseppe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Young Caritas Avellino”, in strada il Camper della solidarietà

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