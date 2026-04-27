Nella partita contro il Milan, l’allenatore ha deciso di non schierare alcuni dei giocatori più importanti, lasciandoli in panchina. Questa scelta fa parte di una strategia mirata a mantenere in forma i titolari per le ultime gare della stagione. La decisione di preservare alcuni giocatori è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La squadra si prepara così per le sfide finali con un organico ridotto.

di Mauro Munno Yildiz Vlahovic: Spalletti conserva quelli “veri” per lo sprint finale. Perché il tecnico li ha preservati nella partita contro il Milan. Il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus ha lasciato qualche interrogativo sulla gestione dei due talenti più attesi: Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Entrambi sono stati impiegati solo nei minuti finali della sfida di San Siro – senza impressionare -, con il turco subentrato all’81’ e il serbo addirittura all’89’. Una scelta che Luciano Spalletti ha motivato con la necessità di preservarli per il rush finale di campionato, garantendosi la loro presenza nelle ultime quattro, decisive, gare per la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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