Perché Spalletti ha tolto il rigore a Yildiz per darlo a Locatelli | Mi ha detto | mister lo batto io

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, Luciano Spalletti ha spiegato perché ha deciso di affidare il rigore a Locatelli invece che a Yildiz. Nel corso del match, il calciatore della Juventus si è avvicinato al tecnico e ha chiesto di poter calciare il rigore, assicurando di essere in grado di prenderlo. La decisione è stata presa nei minuti finali, portando alla scelta di affidare il tiro a Locatelli.

Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio della Juventus contro il Sassuolo e ha parlato della scelta di fare calciatore il rigore a Locatelli nei minuti finali: "È venuto e mi ha detto: io mister lo batto il rigore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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