Un uomo che si spacciava per dentista ha patteggiato una condanna, mentre tre professionisti reali sono stati assolti. Uno di loro era solo odontotecnico, mentre gli altri due avevano una laurea in Medicina e praticavano come dentisti. Tuttavia, tutti e tre sono stati coinvolti in interventi odontoiatrici sui pazienti presso uno studio.

Uno era solo odontotecnico, due erano dentisti con laurea in Medicina. Nello studio però tutti e tre si sarebbero occupati di fare interventi nelle bocche dei pazienti. Un controllo dei carabinieri del Nas ha fatto scoprire il finto dentista e ci sono andati di mezzo anche i due abilitati. Entrambi erano finiti a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, per concorso in esercizio abusivo della professione, ma ieri sono stati assolti con due formule diverse. Un foggiano di 48 anni, difeso dall’avvocato Monica Clementi, per non aver commesso il fatto, mentre un ascolano di 38 anni per insufficienza di prove. Era difeso dall’avvocato Michele Minischetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il finto dentista ha patteggiato, assolti quelli veri

Articoli correlati

Anziano lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere, truffa sventata: arrestato da quelli veriHa consegnato a un Carabiniere un sacchetto con all'interno 21mila euro per aiutare la figlia coinvolta in un grave incidente.

Sventata truffa a Pino Torinese: anziana si accorge del finto carabiniere, chiama quelli veri e lo fa arrestareNella tarda mattinata di mercoledì 14 gennaio 2026 una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pino Torinese ha sventato una truffa a danno di...

La TRUFFA del Dentista su WHATSAPP: ci sono (quasi) CASCATO

Altri aggiornamenti su finto dentista

Temi più discussi: Il finto dentista ha patteggiato, assolti quelli veri; Scoperto un dentista abusivo: denuncia e sequestro dello studio medico; Dentista abusivo, accusato più volte: condannato alla confisca dell'ambulatorio e al risarcimento dei pazienti; Falso dentista incastrato dai Nas a Latina, studio sotto sequestro: cosa succedeva nell'ambulatorio.

Truffa del finto dentista, coinvolto De Zuanne«Ciao, potresti prestarmi 870 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera». Vedendo questo messaggio provenire su WhatsApp nientemeno che da Emanue ... ilrisveglio-online.it

WhatsApp, la truffa del dentista colpisce anche un sindacoUn messaggio breve, diretto, apparentemente scritto da una persona conosciuta: «Puoi prestarmi 880 euro? Devo pagare il dentista, ho un problema con la carta» ... tecnoandroid.it

La truffa del “finto dentista” gira su WhatsApp: un messaggio da un contatto conosciuto chiede 800–1.300 euro “con urgenza” e promette restituzione in serata. Spesso però l’account è stato rubato. Un bonifico è rapido, una truffa dura a lungo. - facebook.com facebook

Un semplice messaggio su #Whatsapp, inviato da un contatto fidato, può trasformarsi in una trappola. Nelle ultime ore in Italia si sta diffondendo una nuova #frode digitale: la cosiddetta “ #truffa del #dentista” x.com