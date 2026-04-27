L’uomo arrestato a Malpensa il 3 luglio con l’accusa di spionaggio è stato trasferito negli Stati Uniti. Dopo l’arresto in Italia, è stato disposto il suo trasferimento nel paese dove dovrà affrontare il procedimento giudiziario. La procedura di estradizione è stata completata e il trasferimento è stato effettuato nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità del trasferimento.

Xu Zewei, il cittadino cinese arrestato lo scorso 3 luglio all’aeroporto di Malpensa con l’accusa di spionaggio, è stato estradato negli Stati Uniti. Su di lui, pendeva un mandato di arresto internazionale. Secondo l’ FBI, l’uomo apparterrebbe a un gruppo di hacker che, nel 2020, aveva ottenuto illegalmente informazioni sui vaccini contro il coronavirus in fase di sviluppo all’ Università del Texas. A gennaio, la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato legittima la domanda di estradizione. All’inizio di questo mese, la Cassazione ha rifiutato il suo ricorso contro il provvedimento. Alla fine, anche il ministero della Giustizia ha dato il via libera.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Xu Zewei, il cittadino cinese arrestato a Malpensa per spionaggio, è stato estradato negli Stati Uniti

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