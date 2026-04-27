Spionaggio l’ingegnere cinese Zewei Xu è stato estradato negli Stati Uniti

L'ingegnere cinese di 33 anni, Zewei Xu, è stato trasferito negli Stati Uniti dopo essere stato estradato. Era stato arrestato il 3 luglio 2025 presso l'aeroporto di Malpensa su richiesta delle autorità statunitensi, che lo accusano di aver commesso attività di spionaggio. La vicenda riguarda un caso di presunto coinvolgimento in attività di intelligence illegale.

È stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti Zewei Xu, l'ingegnere cinese di 33 anni arrestato il 3 luglio 2025 a Malpensa su mandato statunitense con l'accusa di spionaggio. A metà aprile la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della Corte d'Appello di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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