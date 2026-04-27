Xbox lancia i Play Days | 3 giorni di gameplay esclusivo a LA

Microsoft Gaming ha annunciato i Play Days, un evento di tre giorni che si svolgerà dal 6 all'8 giugno 2026 a Los Angeles. Durante questi giorni, i partecipanti potranno provare in anteprima gameplay di titoli Xbox e di alcuni giochi indie, con l’opportunità di giocare a sessioni esclusive subito dopo lo show di Keighley. L’evento si rivolge a appassionati e addetti ai lavori interessati a scoprire le novità in arrivo nel mondo dei videogiochi.

? Cosa sapere Microsoft Gaming organizza i Play Days dal 6 all'8 giugno 2026 a Los Angeles.. L'evento offre gameplay esclusivo su titoli Xbox e indie dopo lo show di Keighley.. Dal 6 all’8 giugno 2026, Los Angeles ospiterà i Play Days 2026, un evento esclusivo organizzato da Microsoft Gaming che si inserisce nel calendario della Summer Game Fest per offrire anteprime dedicate a media e creator. La strategia di Redmond si concretizza in tre giornate di appuntamenti in presenza, distinte dallo showcase principale guidato da Geoff Keighley previsto per il 5 giugno. Mentre l’evento di Keighley funge da palcoscenico globale, i Play Days puntano a un coinvolgimento più verticale, concentrandosi su titoli pubblicati da Xbox Game Studios e su diverse produzioni di terze parti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox lancia i Play Days: 3 giorni di gameplay esclusivo a L.A. Notizie correlate Free Play Days, Call of Duty: Black Ops 7, Sonic Racing ed altri giochi sono gratis su Xbox questo weekendQuesto fine settimana, Xbox offre ai suoi utenti l’opportunità di provare gratuitamente alcuni dei titoli più interessanti disponibili sulla... Pokémon Day 2026: Party Esclusivo da CarteMagic tra Buste Premio e Free PlayIl calendario degli Allenatori segna rosso: il 27 febbraio è la data sacra, ma quest’anno la vera festa si sposta al sabato successivo. Aggiornamenti e dibattiti Free Play Days: ecco tre giochi Xbox gratis del weekendXbox Free Play Days propone MLB The Show 26, titolo Sony, insieme ad Anno 117: Pax Romana e The Survivalists: tre giochi gratuiti per il weekend. tomshw.it Xbox Free Play Days: ecco i cinque titoli gratis del weekendMicrosoft aggiorna il catalogo degli Xbox Free Play Days con una selezione interessante per il weekend, puntando su titoli multiplayer di alto profilo e su alcuni degli shooter e survival più discussi ... tomshw.it