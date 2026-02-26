Il Pokémon Day 2026 si avvicina e gli appassionati si preparano a celebrare con eventi speciali. Quest’anno, la festa si sposta al weekend successivo, offrendo agli Allenatori l’opportunità di partecipare a party esclusivi. Tra buste premio e momenti di gioco libero, l’atmosfera si annuncia ricca di attività e sorprese per tutti gli appassionati di carte e videogiochi.

Il calendario degli Allenatori segna rosso: il 27 febbraio è la data sacra, ma quest’anno la vera festa si sposta al sabato successivo. Se siete in zona, cancellate gli impegni: CarteMagic ha risposto alla chiamata e ha organizzato un pomeriggio dedicato interamente al Pokémon Day 2026. Non è il solito torneo competitivo dove si suda freddo per il ranking, ma un evento Play! Pokémon pensato per fare gruppo, scambiare due chiacchiere e, soprattutto, portarsi a casa gadget ufficiali. L’atmosfera che CarteMagic vuole creare per questo sabato pomeriggio è quella della classica “Lega”: rilassata, inclusiva e aperta a tutti. Che abbiate in tasca un mazzo “rogue” da testare o che siate appena entrati nel mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, le porte sono aperte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Pokémon Day 2026: Party Esclusivo da CarteMagic tra Buste Premio e Free Play

