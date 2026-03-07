Free Play Days Call of Duty | Black Ops 7 Sonic Racing ed altri giochi sono gratis su Xbox questo weekend

Questo fine settimana, gli utenti di Xbox possono giocare gratuitamente a diversi titoli grazie ai Free Play Days. Tra i giochi disponibili ci sono Call of Duty: Black Ops 7 e Sonic Racing, insieme ad altri titoli che si possono scaricare e provare senza costi aggiuntivi. L’offerta permette di accedere a questi giochi per un periodo limitato, senza dover acquistare alcuna copia.

Questo fine settimana, Xbox offre ai suoi utenti l’opportunità di provare gratuitamente alcuni dei titoli più interessanti disponibili sulla piattaforma grazie ai Free Play Days. Tra i giochi inclusi nell’iniziativa spiccano Call of Duty: Black Ops 7, l’ultimo capitolo della celebre saga di sparatutto, e Sonic Racing: CrossWorlds, un colorato gioco di corse in stile kart con i personaggi Sega. Completano la lista Black Desert, MMORPG di Pearl Abyss che celebra il suo sesto anniversario con eventi e ricompense speciali, e FBC: Firebreak, sparatutto multiplayer cooperativo sviluppato da Remedy ambientato in un misterioso agenzia federale sotto attacco da forze soprannaturali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, Activision presenta i nuovi contenutiActivision ha presentato i contenuti che contraddistinguono la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, che inizierà giovedì...

Call of Duty: Black Ops 7 si traduce in cooperazione e contenutiLa puntuale uscita di un nuovo capitolo di Call of Duty – nel dettaglio qui, Black Ops 7 – ci porta all’attenzione un particolare contenuto che si...

