Xbox | arriva la rivoluzione Rewards fino a 7 volte più punti Oro

Microsoft ha annunciato un aggiornamento del programma Rewards per gli utenti Xbox, previsto per maggio. Sono stati introdotti nuovi livelli di partecipazione: Membro, Argento e Oro. Con questa novità, i giocatori potranno accumulare fino a sette volte più punti rispetto al passato, in base alle attività svolte e ai livelli raggiunti. L’obiettivo è incentivare l’uso della piattaforma e premiare la fedeltà degli utenti.

? Cosa sapere Microsoft aggiorna il programma Rewards con nuovi livelli Membro, Argento e Oro a maggio.. Il nuovo status Gold garantisce fino a 7 volte più punti per gli utenti Xbox.. A partire dal mese di maggio, Microsoft trasformerà radicalmente il sistema di raccolta punti per gli utenti Xbox e PC Windows attraverso una nuova struttura a livelli che promette vantaggi significativamente superiori rispetto all’attuale gestione di Microsoft Rewards. La comunicazione ufficiale è giunta tramite un pop-up apparso sulle interfacce dedicate al programma fedeltà, anticipando una riorganizzazione completa del percorso di progressione. Il cambiamento non riguarda solo la modalità di accumulo dei premi, ma introduce una gerarchia chiara suddivisa in tre categorie: Membro, Argento e Oro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox: arriva la rivoluzione Rewards, fino a 7 volte più punti Oro Notizie correlate Xbox rivoluzione: addio a Spencer, arriva Sharma con visione radicaleMicrosoft Gaming cambia volto: dopo quattordici anni, Phil Spencer lascia la guida di Xbox per la pensione. Microsoft riduce il valore dei punti Rewards: ecco quanto hai perso davveroMicrosoft ha aumentato il numero di punti necessari per riscattare i buoni regalo Xbox in euro, riducendo di fatto il valore reale dei punti... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La rivoluzione di Xbox parte dal nuovo logo: si ritorna al verde; Asha Sharma prepara la rivoluzione di Xbox: nuove acqusizioni per accelerare la crescita?; Microsoft Rewards, rivoluzione in arrivo: nuovi livelli, più punti e vantaggi esclusivi!; Xbox Game Pass: niente più Call of Duty al day one per gli abbonati, rivoluzione o rischio?. La rivoluzione di Xbox parte dal nuovo logo: si ritorna al verdeScopriamo il nuovo logo di Xbox, che segna il ritorno del colore verde, da sempre caratteristica del brand Microsoft. Dopo il lungo discorso di Asha Sharma su quello che è un nuovo ed importante perco ... msn.com In un panorama già difficile, la CEO di Xbox, Asha Sharma, rincara la dose, facendo capire che anche la prossima generazione, probabilmente per tutti i competitor, sarà fortemente condizionata dalle condizioni globali In una nuova intervista con Game File, S - facebook.com facebook #Xbox deve fare di più: la nuova CEO Asha Sharma delinea la strategia futura per il rilancio del brand, tra grandi videogiochi, espansione oltre la console e impegno per riconquistare la fiducia dei giocatori. x.com