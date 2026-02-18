Microsoft ha deciso di aumentare il numero di punti necessari per ottenere buoni regalo Xbox, causando una diminuzione del valore dei punti accumulati dagli utenti. La modifica ha fatto perdere ai giocatori una parte significativa dei punti già conquistati, riducendo il potenziale sconto sui loro acquisti. Ora, per riscattare un buono di 10 euro, bisogna accumulare più punti rispetto a prima. Questa mossa ha creato scontento tra gli utenti più attivi sulla piattaforma.

Microsoft ha aumentato il numero di punti necessari per riscattare i buoni regalo Xbox in euro, riducendo di fatto il valore reale dei punti accumulati dagli utenti. L’aggiornamento è stato applicato senza comunicazioni ufficiali e riguarda diversi Paesi europei, inclusa l’Italia. L’incremento medio è di circa +5,3%, in linea con quanto osservato anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tradotto in termini concreti significa una sola cosa: oggi servono più punti per ottenere lo stesso credito Xbox di ieri. Esempi concreti in euro: quanto è aumentato il costo delle gift card. Sulla base dei valori europei aggiornati, la situazione attuale è la seguente: Gift card Xbox 5 € Prima: circa 4. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Microsoft riduce il valore dei punti Rewards: ecco quanto hai perso davvero

Leggi anche: Quanto valgono le vecchie console? Ecco il valore dei modelli anni ’80 e ’90

Il valore del vino: quanto vale davvero una bottiglia italiana nel mondo?Il vino italiano rappresenta molto più di un semplice prodotto: è un simbolo della cultura e del territorio, apprezzato in tutto il mondo.

Microsoft Rewards Multiple Accounts Strategy | Earn More Without Suspension

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.