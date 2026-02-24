Xbox rivoluzione | addio a Spencer arriva Sharma con visione radicale

Phil Spencer lascia la guida di Xbox dopo quattordici anni di lavoro, spinto dal desiderio di dedicarsi ad altri progetti. La sua partenza avviene mentre Microsoft annuncia un nuovo corso con Sharma, che promette un approccio più aggressivo nel settore dei videogiochi. La decisione di Spencer di andare in pensione arriva in un momento di grandi cambiamenti per la divisione, mentre l’azienda punta a rafforzare la sua presenza sul mercato globale.

Microsoft Gaming cambia volto: dopo quattordici anni, Phil Spencer lascia la guida di Xbox per la pensione. Al suo posto arriva Asha Sharma, nuova CEO che promette una rivoluzione con rischi calcolati e nuove categorie di mercato. La transizione avviene mentre la console Xbox Series X, lanciata nel 2020, si avvicina alla fine del suo ciclo vitale. Sharma ha presentato la sua visione in una lettera pubblica, sottolineando l’importanza di grandi giochi come fondamento per ogni altra iniziativa. La nuova CEO intende riportare al centro l’identità di Xbox, dopo anni di enfasi sul cloud gaming e su Xbox Game Pass. 🔗 Leggi su Ameve.eu

