Xavi Simons stop brutale | crociato e addio ai Mondiali

Durante la partita tra Tottenham e Wolverhampton, il centrocampista ha subito una grave lesione al legamento crociato. L'infortunio si è verificato durante il match e ha comportato il suo ritiro immediato dal campo. La diagnosi definitiva ha confermato la rottura del legamento, impedendogli di partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti con la nazionale olandese. Il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico e a un percorso di riabilitazione.

? Cosa sapere Xavi Simons subisce una lesione al crociato durante il match Tottenham-Wolverhampton.. Il centrocampista del Tottenham salta i Mondiali negli Stati Uniti con l'Olanda.. Il ginocchio destro di Xavi Simons ha fermato bruscamente la sua stagione durante il match del sabato tra Tottenham e Wolverhampton, costringendo il ventitreenne a rinunciare alla partecipazione ai mondiali in programma negli Stati Uniti. Il centrocampista del club londinese, che ha collezionato 34 presenze con l’Olanda, ha lasciato il campo zoppicando durante lo scontro conclusosi con il punteggio di 1-0 a favore dei biancocelesti, un risultato cruciale per le sorti della lotta alla salvezza in Premier League.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xavi Simons, stop brutale: crociato e addio ai Mondiali Notizie correlate Infortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio MondialiInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta... Leggi anche: Xavi Simons escluse dal Mondiale 2026 per infortunio al legamento crociato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Stagione finita e addio Mondiale, Xavi Simons: Sono devastato, nulla ha sensoBrutte notizie per il Tottenham, che perde uno dei suoi uomini più importanti nel momento decisivo della stagione. Xavi Simons ha infatti riportato. tuttomercatoweb.com Infortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio Mondiali: il messaggio dell’olandeseInfortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l'Olanda! Rottura del crociato e addio Mondiali: il messaggio dell'olandese ... calcionews24.com