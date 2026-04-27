Xavi Simons escluse dal Mondiale 2026 per infortunio al legamento crociato

L’infortunio al legamento crociato ha costretto Xavi Simons a interrompere la sua stagione e lo ha escluso dalla partecipazione al Mondiale 2026. L’atleta ha subito l’infortunio durante un allenamento e ha ricevuto diagnosi ufficiale che prevede un intervento chirurgico e un lungo periodo di recupero. La sua assenza influenzerà la squadra nazionale in vista della competizione internazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mondo del calcio è stato scosso dalla notizia dell’infortunio di Xavi Simons, il talentuoso centrocampista olandese attualmente in forza al Tottenham. Il giocatore ha subito una rottura del legamento crociato anteriore (ACL), un infortunio grave che metterà fine alla sua stagione e alle sue speranze di partecipare alla Coppa del Mondo. Questa seria lesione ha profondi impatti non solo sulle ambizioni individuali di Simons, ma anche su quelle della sua squadra. Xavi Simons ha dimostrato di essere un elemento cruciale per il Tottenham.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Xavi Simons escluse dal Mondiale 2026 per infortunio al legamento crociato. Notizie correlate Leggi anche: Xavi Simons in lacrime: l’infortunio al ginocchio minaccia il sogno mondiale. Infortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio MondialiInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta... Altri aggiornamenti Stagione finita e addio Mondiale per Xavi Simons: De Zerbi perde anche l'olandesePessime notizie per il Tottenham di Roberto De Zerbi, in un momento cruciale della stagione. Dopo la conferma dell’assenza di Cristian Romero fino. tuttomercatoweb.com Tottenham, stagione finita per Xavi Simons: salta anche il Mondiale con l'OlandaIl trequartista degli Spurs ha subìto una lesione del crociato anteriore destro che lo terrà fuori per tutta l'estate ... calciomercato.com