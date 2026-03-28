AEW | Aubrey Edwards rinnova nuovo contratto pluriennale con la compagnia

Aubrey Edwards ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la All Elite Wrestling, secondo quanto riportato da Fightful. La rinnovata intesa riguarda un accordo a lungo termine tra la arbitro e la compagnia di wrestling. La notizia conferma la prosecuzione del rapporto professionale tra Edwards e l’organizzazione.

Secondo quanto riportato da Fightful, Aubrey Edwards ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la All Elite Wrestling. Nonostante l’annuncio avvenga ora, il rinnovo sarebbe stato siglato a conclusione del 2025 in linea con la scadenza del precedente accordo di sei anni. La Edwards è in AEW dal 2019 ed è diventata ben presto una delle figure maggiormente riconosciute della compagnia. Non lavora solo come arbitra, ma si occupa anche dello sviluppo di progetti digitali come i podcast e i format per le piattaforme social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Aubrey Edwards rinnova, nuovo contratto pluriennale con la compagnia Articoli correlati AEW: Thekla rinnova il suo contratto con la All Elite WrestlingL’attuale AEW Women’s World Champion Thekla, secondo quanto reso noto da Fightful Select, ha rinnovato il suo contratto con la All Elite Wrestling. Il Bez bacia la sua "sposa": Marco Bezzecchi e Aprilia insieme con un contratto pluriennaleQueste le parole di Marco Bezzecchi: “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni.