AJ Styles rinnova il contratto con la WWE

AJ Styles ha rinnovato il suo contratto con la WWE e sarà inserito nella Hall of Fame 2026. L’annuncio è stato fatto da The Undertaker durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata. La notizia conferma la presenza di Styles nel roster della WWE e il suo riconoscimento come figura importante nel mondo del wrestling.

L’annuncio sull’ingresso di AJ Styles nella Hall of Fame 2026, reso pubblico da The Undertaker durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, evidenzia una fase decisiva per l’atleta e per la gestione della WWE. La situazione, al centro delle attenzioni, non lascia dubbi sul desiderio di preservare l’apporto tecnico di Styles anche oltre la carriera attiva, impostando un percorso che valorizzi le potenziali nuove stelle all’interno dell’organizzazione. Secondo fonti interne citate da Fightful, AJ Styles ha formalizzato un nuovo contratto con la WWE, segnando la transizione dall’attività in ring a una posizione nel backstage. L’accordo prevede un affiancamento costante alle fasi di sviluppo, con un ruolo chiave come mentore e consulente nel settore di sviluppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - AJ Styles rinnova il contratto con la WWE Leggi anche: WWE: AJ Styles ha firmato un nuovo contratto AEW punta a ingaggiare AJ Styles dopo la fine del contratto WWECon la conclusione ufficiale della carriera attiva di AJ Styles in WWE, l’orizzonte del wrestling mondiale si concentra sulle potenziali evoluzioni... AJ Styles Leaving WWE Here's What's Really Happening WWE: AJ Styles nella Hall of Fame, arriva il commento di Triple HTriple H ha reagito all'introduzione di AJ Styles nella WWE Hall of Fame con un post molto sentito e commovente ... spaziowrestling.it WWE: Svelato il futuro di AJ Styles dopo il ritiroAJ Styles ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera sul ring alla Royal Rumble: come vi abbiamo riportato, la AEW era molto interessata ad offrirgli un contratto ma la WWE ha prontamente r ... spaziowrestling.it