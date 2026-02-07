La WWE dà speranze di un ritorno di Johnny Gargano a NXT. Durante l’ultimo episodio di SmackDown, sono stati presentati diversi segmenti che fanno capire come la compagnia si stia preparando alle prossime grandi sfide, come l’Elimination Chamber e WrestleMania 42. Tra i rumours, si parla di un possibile ritorno di Gargano nel roster di NXT, ma niente è ancora ufficiale. I fan restano in attesa di ulteriori notizie.

L’episodio di SmackDown di venerdì sera è stato ricco di segmenti interessanti, che hanno aiutato la WWE a prepararsi per l’Elimination Chamber e WrestleMania 42. Un segmento nel backstage ha alimentato le voci secondo cui un membro del marchio Blue potrebbe essere diretto verso NXT. Fraxiom e i Motor City Machine Guns stavano conversando quando Candice LaRae li ha interrotti sottolineando quanto fosse giù di morale suo marito, Johnny Gargano. Gargano era disteso su una valigia da viaggio in preda alla disperazione dopo aver perso la maschera di Axiom. Johnny Gargano tornerà a NXT?. Entrambi i tag team hanno preso in giro Gargano, e Nathan Frazier ha sottolineato che avevano appena ripreso la maschera di Axiom. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: “Johnny Gargano potrebbe tornare ad NXT?”

Approfondimenti su Johnny Gargano WWE

Manca poco alla Royal Rumble di questa settimana, e i fan sono già in fibrillazione.

Le ultime novità nel mondo WWE indicano un cambiamento significativo per Johnny Gargano, che potrebbe segnare la fine della sua fase

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Johnny Gargano WWE

Argomenti discussi: SmackDown Report 30-01-2026 – WWE; WWE: Risultati WWE SmackDown Riyad 30-01-2026; Spoiler di WWE SmackDown: vincitori e momenti chiave prima della Royal Rumble 2026; Risultati SmackDown Live 30-01-2026 – WWE.

Johnny Gargano è di nuovo in WWE: ritorno shock a RawDopo aver lasciato la WWE a dicembre per dedicarsi alla famiglia e al piccoletto nato dalla relazione con Candice LeRae, l'ex NXT Champion Johnny Gargano è rimasto silente sui social portando i fan a ... tomshw.it

Il Conservatore del Museo della Targa Florio di Collesano Michele Gargano incontra Giovanni Vaccarella Questa mattina, il Conservatore del Museo della Targa Florio di Collesano, Michele Gargano, ha avuto l’onore di incontrare Giovanni Vaccarella, figlio d facebook