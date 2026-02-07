La possibile nuova apparizione di Bad Bunny in WWE fa discutere gli appassionati di wrestling. Dopo aver già preso parte a eventi importanti, il cantante potrebbe tornare in scena, lasciando da parte l’interesse per l’AEW. Il suo nome circola tra le voci più calde del settore, mentre i fan aspettano di capire se questa volta sarà davvero sul ring.

Nel panorama del wrestling, il nome Bad Bunny torna a rimbalzare con forza, alimentato da segnali di interesse e da riflessioni interne al settore. Le discussioni pubbliche e le voci di corridoio concentrano l’attenzione sull’eventuale ritorno della star portoricana, noto per il bagaglio di esperienza accumulato sul ring durante la sua relazione con la WWE. In questo contesto, diverse fonti indicano che l’ex ospite di scena potrebbe restare destinato al grande salto tra le federazioni, nonostante l’interesse di altre realtà professionistiche. Secondo un intervento di un esperto del settore ospite in una trasmissione specializzata, le trattative sul possibile passaggio di Bad Bunny in altre realtà hanno acceso i riflettori, con suggerimenti di un possibile coinvolgimento imminente nella WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bad Bunny potrebbe tornare in WWE, snobbando la AEW

Britt Baker, figura centrale della divisione femminile della AEW, è assente dalle scene da oltre un anno, nonostante il contratto ancora in essere.

Durante il debutto di AAA su FOX, Dominik Mysterio ha attirato l’attenzione prendendo di mira Bad Bunny, nonostante un infortunio alla spalla.

