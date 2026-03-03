Penta vince il titolo WWE grazie a Triple H

Nella serata dedicata alla divisione intercontinentale, Penta El Zero Miedo ha ottenuto il Titolo Intercontinentale superando Dominik in un match che ha deciso il campione. La vittoria è arrivata grazie a una strategia vincente, portando Penta a sollevare il titolo dopo aver battuto il suo avversario. La sfida si è conclusa con l’atleta che ha conquistato il titolo di WWE.

Una notte decisiva per la divisione intercontinentale ha visto Penta El Zero Miedo conquistare il Titolo Intercontinentale dopo aver avuto la meglio su Dominik Mysterio nella serata di Monday Night Raw del 2 marzo. L’evento ha seguito con il backstage un preciso riconoscimento: un celebre sigillo di approvazione affidato da Triple H al nuovo campione. La vittoria arriva in un contesto in cui il lottatore messicano si è distinto per la gestione della contesa, superando le interferenze del Judgment Day e chiudendo l’incontro in modo netto. Nel post-trasmissione, il Chief Content Officer della WWE ha condiviso sui social una foto celebrativa con il nuovo campione, accompagnata da una didascalia esplicita e dall’iconico gesto simbolico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Penta vince il titolo WWE grazie a Triple H WWE: Dominik Maledetto da Danhausen, perde il titolo contro Penta a RawPenta ha sconfitto Dominik Mysterio nell’episodio di WWE Monday Night RAW del 2 marzo 2026, conquistando il Titolo Intercontinentale WWE e ponendo... WWE: Il torneo per il titolo Speed maschile termina in pareggio, storico Triple Threat per il titoloPareggio in finale tra LeFleur e Knight: Robert Stone annuncia una difesa titolata senza precedenti. FULL MATCH - Roman Reigns vs. Cody Rhodes — WWE Universal Championship Match Aggiornamenti e contenuti dedicati a Penta vince Argomenti discussi: Dominic Mysterio ha perso il titolo WWE IC contro Penta dopo essere stato maledetto da Danhausen. Penta vince l’Intercontinental Championship a WWE Raw! – VIDEOGrande sorpresa a WWE Raw: Penta sconfigge Dominik Mysterio conquistando l'Intercontinental Championship, a seguire le immagini dell'accaduto ... generationsport.it WWE: Triple H incorona Penta dopo RawPenta vince il titolo Intercontinentale nell'ultimo Raw contro Dominik Mysterio e riceve l'incoronazione di Triple H ... spaziowrestling.it