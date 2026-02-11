WWE | The Miz difende JBL dalle accuse di bullismo

Questa volta è The Miz a intervenire per difendere JBL, accusato di bullismo. La polemica si accende nel mondo del wrestling, con le voci che si rincorrono e le opinioni divise. The Miz ha preso posizione, cercando di chiarire la situazione e di difendere il collega, mentre sui social e nei forum si continua a discutere. La vicenda tiene banco tra i fan, tra chi crede alle accuse e chi invece sostiene JBL.

Nel vasto universo delle leggende metropolitane del wrestling ve ne sono alcune che spiccano più di altre, fondate o meno che siano. Una delle storie che più sono note ai fan è la non proprio lusinghiera fama che JBL si porta dietro, ossia quella di bullo nel backstage, specialmente con i nuovi arrivati. Uno dei rookies più famosi del recente passato in WWE è stato sicuramente The Miz, che è noto anche per essere stato cacciato dallo spogliatoio da Chris Benoit per aver mangiato del pollo, le cui briciole erano finite nella borsa di uno degli arbitri. A dargli il permesso di rientrare nello spogliatoio fu Undertaker, al cui podcast The Miz è stato ospite.

