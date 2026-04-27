Nella notte tra venerdì e sabato, vari wrestler sono stati licenziati dalla WWE, tra cui tutti i componenti della stable degli Wyatt Sicks. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, anche perché si tratta di atleti noti nel panorama della federazione. La WWE non ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali riguardo ai motivi di questa decisione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui prossimi passi dei wrestler coinvolti.

Durante la notte tra venerdì 24 e sabato 25, diversi atleti sono stati licenziati dalla WWE. Tra questi, tutti i membri degli Wyatt Sicks. Nelle ultime ore, Eric Rowan e Nikki Cross hanno rilasciato delle prime dichiarazioni tramite dei video su X. Eric Rowan e l’inizio dei Wyatt Sicks. Il primo ha ripubblicato un promo girato nel luglio 2024, poco dopo il debutto a Raw dei Wyatt Sicks. Rowan parla degli ultimi anni e delle difficoltà che ha dovuto affrontare. Ricorda inoltre di aver fatto parte di una famiglia molto unita, dove tutti si proteggevano a vicenda. Racconta della perdita di qualcuno che considerava un fratello, un uomo che credeva in lui più di chiunque altro! Aggiunge poi di aver trovato un nuovo scopo e conclude dicendo che avrebbero “preso i nostri cuori infranti per trasformarli in splendida arte”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le prime parole degli Wyatt Sicks dopo il licenziamento

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