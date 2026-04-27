Dopo aver subito un infortunio alla caviglia, Jordynne Grace è tornata a competere sul ring. Recentemente ha parlato pubblicamente delle sue aspirazioni nel mondo della WWE, rivelando quale obiettivo desidera raggiungere. La wrestler ha ripreso le attività dopo un periodo di stop e ha continuato a partecipare agli eventi della federazione. La sua presenza è stata nuovamente visibile nelle ultime settimane nelle trasmissioni ufficiali.

Dopo un breve stop per infortunio (problemi ad una caviglia), Jordynne Grace è tornata ad essere protagonista sul ring. Recentemente The Juggernaut ha però rivelato quali sono le sue ambizioni sul suo percorso professionale in WWE . E quello che ha rivelato è una sorpresa per molti. Jordynne Grace ha le idee chiare: vuole Paul Heyman. Nel corso di un’intervista a cui ha fatto menzione WrestlePurists su X, la ex plurititolata star della TNA ha rivelato di voler diventare una Paul Heyman Girl. “ Sto spingendo attivamente per questo. Questo è il mio sogno: essere una Paul Heyman Girl, la prima di sempre. Sto mandando messaggi a tutti in merito a questo mio desiderio: tutto ciò di cui ho bisogno è qualcuno come lui e schizzerò dritta in vetta “.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace rivela la sua vera ambizione

Jordynne Grace vs Alba Fyre | SmackDown Jan 9, 2026

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