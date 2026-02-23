WWE | Dibattito acceso dopo un’intervista a un fan disabile interviene Jordynne Grace

Un'intervista a un fan disabile ha scatenato un acceso dibattito, perché Jordynne Grace ha accusato l'intervistatore di aver approfittato della sua condizione mentale per attirare attenzione online. La wrestler ha criticato aspramente il comportamento, sottolineando come la sensibilità del fan sia stata sfruttata per aumentare le visualizzazioni. La vicenda ha suscitato reazioni tra i tifosi, che chiedono maggiore rispetto e responsabilità nei contenuti online.

Jordynne Grace ha puntato il dito contro un intervistatore che, secondo lei, avrebbe sfruttato un fan WWE con disabilità mentale per ottenere click e non ha usato mezzi termini. La wrestler ha pubblicamente criticato su Twitter un intervistatore noto come “Ringcontrol”, dopo un suo video diventato virale in cui un fan disabile veniva interrogato sulla sua era preferita della WWE. Durante l’intervista, il ragazzo ha menzionato i celebri “bra and panties match” dell’ Attitude Era e ha fatto i nomi di star attuali come Liv Morgan, Becky Lynch, Natalya e Maxxine Dupri, dicendo che gli piacerebbe vederle in un tipo di match simile: “Nell’Attitude Era c’erano i bra and panties match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

