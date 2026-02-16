Bianca Belair svela il segreto dietro l' aumento di peso di Montez Ford

Bianca Belair rivela che Montez Ford ha preso peso a causa di una nuova dieta, che ha deciso di seguire per migliorare le sue prestazioni. La wrestler ha spiegato che Ford ha iniziato a mangiare più proteine e a integrare esercizi di potenziamento muscolare nella sua routine quotidiana. Durante un'intervista, Belair ha anche mostrato un video in cui si vede Ford mentre si allena duramente in palestra, sottolineando il suo impegno.

La recente attenzione mediatica ruota intorno a Montez Ford e alle reazioni che il cambiamento del suo fisico ha suscitato, con Bianca Belair che è intervenuta per chiarire la situazione e con lo sguardo rivolto verso i prossimi appuntamenti WWE. L'analisi segue i fatti salienti, offrendo una sintesi accurata dei passaggi principali senza sovraccaricare di commenti, mantenendo equilibrio tra contesto sportivo e dinamiche sociali. Durante l'8 febbraio 2026, nell'ambito di un live event di NXT a Nashville, Montez Ford è apparso centrale in una discussione sul suo aspetto fisico, avendo avuto difficoltà a togliere la giacca d'ingresso.