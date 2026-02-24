Horner rompe il silenzio sul suo licenziamento in Red Bull | Jos e Max Verstappen non sono i responsabili

Christian Horner ha spiegato che il suo licenziamento dalla Red Bull deriva da decisioni interne, escludendo coinvolgimenti diretti di Jos e Max Verstappen. Nel nuovo episodio di Drive to Survive, Horner afferma che Oliver Mintzlaff e Helmut Marko hanno avuto un ruolo chiave nel processo di separazione. La sua uscita dal team ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di Formula 1, lasciando aperta la questione sulle reali motivazioni.