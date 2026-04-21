Tra i numerosi licenziamenti avvenuti recentemente nella WWE, uno ha attirato particolare attenzione. Un wrestler italiano ha condiviso pubblicamente le circostanze del suo allontanamento dalla compagnia, spiegando le tappe che lo hanno portato a lasciare il contratto. La comunicazione è arrivata tramite un'intervista in cui ha dettagliato il suo percorso e le ragioni che lo hanno portato alla decisione di terminare l’esperienza professionale con la federazione.

Tra i tanti licenziamenti che spesso la WWE effettua tra i suoi dipendenti, quello che più di tutti ha sorpreso i fan italiani è stato quello di Giovanni Vinci, al secolo Fabian Aichner, vittima dell’ondata di licenziamenti che travolse la WWE nel febbraio 2025, quando oltre a Vinci furono licenziati anche atleti come Cedric Alexander e i Good Brothers. Nel caso di Vinci, questo licenziamento ha posto fine a una permanenza in WWE durata otto anni. Intervistato ai microfoni di Chris Van Vliet, Vinci ha ammesso che al momento del suo licenziamento ha provato un certo mix di emozioni e dopo un po’ di tempo via dalla frenesia del wrestling, ora si sente di nuovo pieno di energie.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Giovanni Vinci racconta il suo licenziamento

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