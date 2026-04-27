Wwake up Verona

Domenica 3 maggio, all'Angolo di Cavour, si terrà Wake Up Verona, un evento che si svolgerà dalle 10 alle 13. Durante questa mattinata, sarà possibile ascoltare musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per i partecipanti. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazioni. La manifestazione si inserisce tra le iniziative di promozione del territorio e del tessuto musicale locale.

Domenica 3 maggio sveglia a ritmo di musica. Dalle 10 alle 13 all’Angolo di Cavour arriva Wake Up Verona. Colazione fatta bene, musica che parte piano e poi ti mette nel mood giusto.? DJ set by @djdr.geeQuindi niente risvegli tristi: si viene, si fa colazione e ci si sveglia come si deve. Chi.🔗 Leggi su Veronasera.it Wake up Notizie correlate VERONA-CREMONESE 0-0 | IN EVIDENZA | Stallo a Verona | Serie A 2025/26La Cremonese capolista non riesce a superare il robusto Verona e si dividono i punti allo Stadio Bentegodi Serie A. Incidente tra mezzi pesanti e lunghe code sull’A4 tra Verona Nord e Verona SudUn grave incidente si è verificato nella mattinata odierna, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, nel tratto compreso tra...