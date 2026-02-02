VERONA-CREMONESE 0-0 | IN EVIDENZA | Stallo a Verona | Serie A 2025 26

La partita tra Verona e Cremonese si conclude senza gol, con un pareggio a reti inviolate allo Stadio Bentegodi. La Cremonese, ancora in testa alla classifica, non riesce a superare un Verona molto compatto e organizzato. La squadra di casa ha difeso bene, impedendo agli avversari di trovare la via del gol. I lombardi mantengono la posizione di vertice, ma devono accontentarsi di un punto che lascia aperti i giochi per le prossime giornate.

La Cremonese capolista non riesce a superare il robusto Verona e si dividono i punti allo Stadio Bentegodi Serie A.

