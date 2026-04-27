Dopo il terzo tentativo di attentato contro l’ex presidente degli Stati Uniti, si sono sollevate polemiche riguardo alle misure di sicurezza adottate. Secondo quanto riportato, alla cena con l’ex presidente c’erano meno precauzioni rispetto a eventi pubblici come partite o feste, e basta mostrare l’invito per entrare in un hotel. La notizia ha suscitato discussioni sulle vulnerabilità dei controlli in quei contesti.

Roma, 27 aprile 2026 – Dopo il fallito attentato (il terzo) al presidente Usa Donald Trump, è l’ora delle polemiche sulle falle nella sicurezza. E mentre i complottisti ipotizzano una messinscena per accrescere la popolarità del tycoon crollata dopo la guerra in Iran, crescono gli interrogativi su cosa non abbia funzionato al Washington Hilton, l'hotel dove l’attentatoere Tomas Allen ha cercato di uccidere Trump durante la cena con i corrispondenti. Oggi il Wall Street Journal oggi punta il dito contro le misure di accesso. Nonostante il perimetro di sicurezza ben visibile e gli avvertimenti sulle rigide misure di sicurezza, gli ospiti...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Wsj: “Alla cena con Trump meno precauzioni che allo stadio o a una festa. Bastava mostrare l’invito per entrare all’Hilton”

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Gli ospiti, stando al Wsj, hanno potuto accedere alla hall e ai piani inferiori dell'Hilton senza passare attraverso i controlli di sicurezza, e hanno attraversato solo i metal detector prima di entrare nella sala da ballo dove si è tenuta la cena - facebook.com facebook

Il WSJ parla di un uomo “neutralizzato” dai servizi di sicurezza armato di “fucile” e “magazzini”. #WHCA Dinner @RSIonline x.com