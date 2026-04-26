Durante una cena dei giornalisti alla Hilton di Washington, un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel. La serata, alla quale partecipava per la prima volta il presidente degli Stati Uniti, è stata interrotta dagli spari e dalla fuga del sospettato. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o arresti, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. I 2600 giornalisti presenti trovato riparo sotto ai tavoli. Trump e Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service. L’attentatore, un 31enne californiano, è stato arrestato. Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service Trump-Nato, il rapporto è ai minimi storici: così gli Alleati pagano il dissenso sull’Iran e prendono le distanze dagli Usa Meloni contro la presenza di Putin al G20, poi invoca meno tensioni nella Nato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Trump, i colpi e la fuga: il momento degli spari alla cena dei giornalisti all’Hilton

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