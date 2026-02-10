Taekwondo Presidente WT | Italia che crescita Grand Prix Roma da dimensione olimpica

Il presidente della World Taekwondo, Chungwon Choue, ha elogiato la crescita del taekwondo in Italia. Durante una visita, ha sottolineato che il Gran Prix di Roma avrà una dimensione quasi olimpica, confermando i passi avanti fatti nel nostro paese. La disciplina sta attirando sempre più appassionati e atleti, e l'evento di Roma si prepara a essere uno dei più importanti nel circuito internazionale.

Chungwon Choue elogia il taekwondo italiano certificando la sua crescita: le dichiarazioni in vista del Gran Prix di Roma Il taekwondo è destinato a diventare sempre più popolare in Italia e sono già stati fatti dei passaggi concreti per renderlo tale. Chungwon Choue, presidente della World Taekwondo Federation, lo sa bene e l’ha sottolineato nelle ultime ore. “Il taekwondo italiano sta crescendo molto, è in piena espansione. Oggi l’Italia è persino più forte della Corea“, ha dichiarato. E non sono parole banali per chi conosce bene questo sport in tutto il mondo e ne rileva l’ascesa nel nostro Paese.🔗 Leggi su Sportface.it

Il 2026 segna un nuovo capitolo per il taekwondo italiano, con importanti appuntamenti internazionali come gli Europei e il Roma Grand Prix.

La federazione internazionale di taekwondo ha annunciato il calendario delle Grand Prix Series 2026, segnando l'inizio del percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

