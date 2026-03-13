Equitazione | Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup

Sul campo di gara di ‘s-Hertogenbosch, si è aperta l’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 nella Western European League. Justin Verboomen, cavaliere belga, ha conquistato la vittoria nel Grand Prix, che rappresenta il primo risultato significativo dell’evento. La competizione si svolge in Olanda e vede i migliori specialisti di dressage affrontarsi prima delle finali.

Il primo acuto è di Justin Verboomen. Sul campo di gara olandese di ‘s-Hertogenbosch, dove si è aperta l’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, prima delle finali, il belga piazza la vittoria. Nella prova di Grand Prix, il cavaliere – in sella a Zonik Plus – ha messo a referto una ripresa che gli è valsa lo score di 78.457% andando a precedere la fortissima britannica Charlotte Fry, seconda a 78.022 % (montante Glamourdale), e la padrona di casa Marieke van der Putten, terza la neerlandese con 74.609 % (con il suo Zantana RS2 OLD). Contest con 17 binomi partecipanti al via, nessuno dei quali italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup Articoli correlati Leggi anche: Equitazione: Verboomen vince nel Grand Prix di dressage in Coppa del Mondo a Neumunster Equitazione: Isabell Werth vince nel Grand Prix di dressage a BasileLa sesta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa Western European League, si è aperta a Basilea, in Svizzera, dove si è tenuta la gara...