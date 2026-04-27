Wordle 27 aprile | la sfida di oggi è un enigma spettrale con tre E

Il puzzle di Wordle del 27 aprile 2026 propone una parola di cinque lettere in inglese che contiene tre lettere E. La soluzione di oggi è un termine che indica qualcosa spettrale o inquietante. L’archivio storico dei puzzle è accessibile solo agli abbonati di NYT Games. La sfida di oggi si caratterizza per la presenza di tre E e il suo significato suggerisce un’atmosfera misteriosa.

? Cosa sapere La soluzione Wordle del 27 aprile 2026 è il termine inglese EERIE.. L'accesso all'archivio storico dei puzzle è ora riservato agli abbonati NYT Games.. Lunedì 27 aprile 2026, la sfida linguistica quotidiana di Wordle si risolve con il termine EERIE, una parola di cinque lettere che richiama atmosfere soprannaturali e presenta una tripla occorrenza della lettera E. Il rompicapo odierno ha offerto indizi puntuali cercava di decifrare la soluzione senza consultare direttamente i risultati. Il termine corretto, caratterizzato dalla ripetizione della vocale E, è stato identificato attraverso suggerimenti legati a concetti spettrali....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wordle 27 aprile: la sfida di oggi è un enigma spettrale con tre E Notizie correlate Wordle 12 aprile: la sfida di oggi tra indizi e segreti urbaniIl rompicapo linguistico che ha conquistato il web globale propone oggi, domenica 12 aprile 2026, una sfida legata alla vita urbana. Wordle 26 aprile: la sfida della doppia S per risolvere il puzzle? Cosa sapere La soluzione Wordle di domenica 26 aprile è il termine a cinque lettere GLOSS.