Il gioco Wordle torna oggi a coinvolgere migliaia di utenti in tutto il mondo con una nuova sfida, questa volta ispirata alla vita nelle città. La giornata di domenica 12 aprile 2026 presenta un rompicapo che richiede di individuare una parola collegata a elementi urbani, utilizzando gli indizi forniti dal puzzle. La partita si svolge come sempre attraverso una piattaforma online accessibile a chiunque voglia mettere alla prova le proprie capacità linguistiche.

Il rompicapo linguistico che ha conquistato il web globale propone oggi, domenica 12 aprile 2026, una sfida legata alla vita urbana. La soluzione del gioco richiede di identificare un termine di cinque lettere che descrive un passaggio stretto, partendo da un indizio che punta verso la parola ALLEY. L’evoluzione di un fenomeno nato da un gesto privato. Le radici del successo mondiale di Wordle affondano in un atto di affetto personale, quando l’ingegnere Josh Wardle sviluppò il software come dono per la propria compagna. Quello che era iniziato come un progetto privato si è trasformato in un fenomeno internazionale capace di coinvolgere migliaia di utenti ogni singolo giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wordle 12 aprile: la sfida di oggi tra indizi e segreti urbani

Sfida di logica: ecco la soluzione e gli indizi per il Wordle odiernoL’appuntamento con il rompicapo testuale più celebre del web si è rinnovato questo sabato 11 aprile 2026, offrendo ai giocatori una sfida basata sul...

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