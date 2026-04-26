Il Wordle di domenica 26 aprile propone una soluzione a cinque lettere: GLOSS. La parola include una doppia S, elemento che mette alla prova le strategie di chi cerca di risolvere il puzzle. Questo dettaglio rappresenta un ostacolo per gli utenti, che devono individuare la posizione corretta delle lettere e considerare la presenza di due S consecutive. La soluzione di oggi si distingue per questa caratteristica specifica.

? Cosa sapere La soluzione Wordle di domenica 26 aprile è il termine a cinque lettere GLOSS.. La doppia S della parola sfida la strategia linguistica degli utenti del gioco.. Il termine GLOSS rappresenta la sfida logica di Wordle per questa domenica 26 aprile 2026, un enigma di cinque lettere che ha messo alla prova i giocatori con la sua doppia presenza della lettera S. La risoluzione del rompicapo odierno richiede una combinazione di intuito e strategia linguistica. sta affrontando il gioco in questo momento, il suggerimento fondamentale risiede nella brillantezza: la parola cercata richiama infatti un effetto di lucentezza o splendore. Il termine inizia con la lettera G e presenta una ripetizione consonantica che può trarre in inganno chi non presta attenzione ai dettagli strutturali della parola stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wordle 26 aprile: la sfida della doppia S per risolvere il puzzle

Notizie correlate

Wordle 12 aprile: la sfida di oggi tra indizi e segreti urbaniIl rompicapo linguistico che ha conquistato il web globale propone oggi, domenica 12 aprile 2026, una sfida legata alla vita urbana.

Leggi anche: Wordle 24 aprile: la sfida linguistica che punta su una parola “D