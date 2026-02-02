Questa sensazione di disagio cresce ogni volta che apriamo i social e ci troviamo di fronte a immagini di corpi perfetti, scolpiti e irraggiungibili. La tecnologia sta influenzando come percepiamo il nostro aspetto, e non sempre in modo positivo. La pressione di sembrare sempre più belli e tonici si fa sentire, portandoci a confronti continui e a un senso di insoddisfazione diffusa.

C’è una sensazione sottile che proviamo quasi ogni giorno: quella strana stretta al cuore che arriva mentre scorriamo il dei social e ci imbattiamo in fisici scolpiti, pelli levigate e muscoli carichi di tensione. Spesso però, dietro quegli scatti, non c’è una persona reale, ma un algoritmo. L’intelligenza artificiale sta silenziosamente ridisegnando il confine di ciò che consideriamo “normale”, proponendo un immaginario corporeo tanto affascinante quanto irraggiungibile. Un recente studio dell’ Università di Toronto, pubblicato sulla rivista Psychology of Popular Media (novembre 2025), ha messo alla prova software popolari come DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Intelligenza artificiale sta cambiando la percezione dei nostri corpi (e non ci fa bene)

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale entra nelle sale operatorie italiane, rivoluzionando la chirurgia urologica.

Marco Melgrati, artista e illustratore, condivide con Fanpage.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del calcio; Intelligenza artificiale e mercato dell’arte: tra strumento, infrastruttura e nuova autorità; In che modo l’intelligenza artificiale sta cambiando i dati dei pronostici; Convegno Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e le prospettive per il prossimo triennio.

Intelligenza artificiale, ecco come sta trasformando il rapporto tra medico e paziente: prima o dopo la visita si consulta l’AiL'85,7% degli italiani consulta internet o l’AI prima o dopo l’appuntamento con il medico. Le evidenze dello studio realizzato dagli istituti Sociometrica e FieldCare ... corriere.it

I 30 mestieri a rischio estinzione a causa dell’Intelligenza artificialeL’intelligenza artificiale sta intervenendo in modo diretto sull’organizzazione del lavoro è quanto rivela l'AI Shock Index Report, elaborato da Mia Academy. Non riguarda soltanto ambiti tecnologici a ... orizzontescuola.it

Un personaggio dell'intelligenza artificiale creato per l'istruzione è stato trasformato in un meme politico che si è diffuso in tutta Europa, in gran parte associato a narrazioni di estrema destra e fuorvianti #TheCube x.com

In epoca di enciclopedie generate con l’intelligenza artificiale, un’occasione per rilanciare “l’intelligenza naturale” delle donne e degli uomini che tutti i giorni fanno cultura in un filo diretto con gli ascoltatori Le prime sei voci di "Sophia, la libera enciclopedia - facebook.com facebook