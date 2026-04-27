A Washington è tornata la paura. La sparatoria durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca – uno degli eventi simbolo del giornalismo politico americano – riapre interrogativi su sicurezza, radicalizzazione e clima politico negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha collegato direttamente l’episodio al movimento “No Kings”, affermando che "è il motivo per cui esistono persone del genere". Ma cosa sappiamo davvero dell’attentatore, del gruppo “Wide Awakes”? E soprattutto: esiste un legame strutturato fra questi movimenti? Chi è l’attentatore e cosa sappiamo finora. Le autorità hanno identificato il sospetto in Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, fermato dopo aver aperto il fuoco nei pressi dell’hotel che ospitava l’evento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Wide Awakes" e movimento "No Kings": chi c'è dietro la sparatoria alla cena dei corrispondenti con Trump

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