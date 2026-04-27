Spari contro Trump alla cena con i giornalisti Per il tycoon è tutta colpa del movimento No Kings e dei suoi oppositori

Durante una cena con i giornalisti negli Stati Uniti, sono stati sparati dei colpi contro un uomo che si presume fosse Donald Trump. Le autorità hanno riferito che l’attentato non ha causato vittime, ma l’evento ha attirato l'attenzione dei media. Trump ha attribuito l’attacco al movimento “No Kings” e ai suoi oppositori, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza degli eventi pubblici del tycoon.

Passano le ore, ma negli Stati Uniti continua a tenere banco l’attentato sventato ai danni di Donald Trump durante una cena con i giornalisti. Quel che è certo è che l’azione dell’attentatore, conclusasi con il suo arresto e con il ferimento di un agente, avrebbe potuto trasformarsi in una strage, visto che all’evento era presente quasi tutto il governo americano. Un fatto, di per sé, molto insolito, poiché tali assembramenti vengono generalmente evitati per ragioni di sicurezza, oltre a circa 2600 giornalisti. Questa mattina, parlando dell’attentato a CBS News con toni molto pacati, il tycoon ha dichiarato che “l’aggressore (Cole Tomas Allen, ndr) era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano” e che sarebbe “una persona molto disturbata”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spari contro Trump alla cena con i giornalisti. Per il tycoon è tutta colpa del movimento “No Kings” e dei suoi oppositori Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran Notizie correlate Leggi anche: Spari alla cena dei giornalisti con Trump. Il tycoon: "L'attentatore un lupo solitario, voleva uccidere" Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il video del sospettato che fuggeNelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi. Spari alla cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenareSta facendo il giro del web il video di un uomo che continua a mangiare a seguito dell'attacco alla cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip ritrae l'agente della Creative ... tg24.sky.it Spari alla cena di Trump con i corrispondenti. Melania ha capito subito il pericoloSono le 20.15 di sabato sera quando Donald Trump entra nella sala da ballo dell'hotel Hilton di Washington per la cena di gala con i ... iltempo.it 27 Aprile: Venezi licenziata, spari su Trump, Rocchi indagato, bombe sul Libano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Alla cena con Trump: gli spari, la paura e la fuga. “Attentato al presidente” x.com