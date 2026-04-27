Welfare in crisi | arrivano 700 assistenti per i comuni in difficoltà
Dal maxi avviso del 2025, sono stati assunti 700 assistenti sociali attraverso il DL 802021, destinati ai Comuni in difficoltà del Mezzogiorno. Questi incarichi mirano a rafforzare i servizi sociali nelle zone più svantaggiate, colmando le carenze di personale e migliorando l’assistenza alle persone in situazioni di disagio. Le assunzioni rappresentano un intervento diretto per affrontare le criticità nel settore del welfare locale.
? Cosa sapere 700 nuovi assistenti sociali ASMEL pronti per i Comuni dopo il Maxi Avviso 2025.. Le assunzioni tramite DL 802021 colmano i vuoti nei servizi sociali del Mezzogiorno.. Circa 700 nuovi assistenti sociali sono pronti a entrare in servizio nei Comuni italiani grazie all’aggiornamento dell’elenco idonei ASMEL, una misura che punta a colmare i vuoti strutturali nei servizi di welfare nazionale. La disponibilità di queste figure professionali emerge con forza subito dopo la conclusione delle prove relative al Maxi Avviso 2025. La procedura, che ha carattere nazionale, permette ai comuni di selezionare candidati indipendentemente dal loro luogo di residenza, offrendo una soluzione rapida per le amministrazioni che devono gestire una domanda di assistenza in costante crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu
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