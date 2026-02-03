Risorsa Sociale emergenza assistenti sociali | quattro comuni senza servizio

Quattro comuni della Bassa, tra cui Casirate d’Adda e Arzago d’Adda, si trovano senza assistente sociale. La mancanza di questa figura pesa sui cittadini di Pognano e Lurano, che devono fare i conti con servizi più difficili da trovare e meno vicini alle loro esigenze. La situazione mette in evidenza le difficoltà dell’emergenza assistenti sociali in tutta la zona.

Quattro comuni della Bassa restano senza assistente sociale. Casirate d’Adda, Arzago d’Adda, Pognano e Lurano sono i territori dove l’assenza del servizio pesa maggiormente sui cittadini. Il problema è al centro dell’agenda del nuovo Consiglio di amministrazione (Cda) di Risorsa Sociale Gera d’Adda, l’azienda speciale consortile che gestisce servizi e interventi socio?assistenziali per i Comuni soci. Il Cda ha dato un atto di indirizzo al direttore generale, Graziano Pirotta, per dare priorità alle selezioni pubbliche, con l’obiettivo di colmare le lacune nei Comuni attualmente privi di assistente sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

