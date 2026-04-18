In diverse comunità umbre si sono verificati nuovi episodi di aggressione nei confronti di assistenti sociali. Si tratta di un fenomeno che si ripete, coinvolgendo sia le persone che i mezzi di trasporto impiegati nelle attività quotidiane. Le aggressioni sono state segnalate in più di un Comune della regione, confermando una situazione che si presenta con frequenza crescente.

Ancora aggressioni ai danni di assitenti sociali in diversi comuni umbri. Un fenomeno non nuovo che riguarda direttamente le persone o anche i mezzi di trasporto che utilizzano. "Condanniamo con fermezza gli atti di vandalismo perpetrati ai danni degli assistenti sociali, lavoratori e lavoratrici di diversi comuni, avvenuti anche nel nostro territorio – scrive la segretaria generale della Fp (Funzione pubblica) Cgil Umbria, Desiree Marchetti, alla luce delle ultime intimidazioni nei confronti degli assistenti sociali in Toscana, Abruzzo e Umbria appunto. "Alimentare ostilità nei confronti dei servizi sociali, negare risorse e diffondere...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione ad assistenti sociali: "Fenomeno ripetuto in molti comuni"

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