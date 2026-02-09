Welfare Aziendale | Cresce la Richiesta di Sanità e Benessere Quasi 9 su 10 Dipendenti Vogliono Più Benefit

Quasi 9 lavoratori su 10 vogliono più benefit legati alla salute e al benessere sul posto di lavoro. La richiesta cresce, e sempre più aziende si trovano a dover affrontare questa esigenza. In Italia, il tema del welfare aziendale diventa centrale per migliorare le condizioni dei dipendenti e mantenere il passo con le altre nazioni.

Welfare Aziendale: L'Italia alla Prova del Benessere Lavorativo. L'esigenza di un welfare aziendale più diffuso e strutturato emerge con forza nel panorama lavorativo italiano. Un cambiamento di priorità, che vede i dipendenti non più accontentarsi solo di uno stipendio, ma richiedere un'attenzione concreta al proprio benessere. L'indagine condotta da Nomisma per l'Osservatorio Sanità di UniSalute, datata 9 febbraio 2026, rivela un quadro in evoluzione, dove l'87% dei lavoratori privi di benefit aziendali desidera vederli introdotti nelle proprie realtà lavorative. Questa percentuale sottolinea una crescente consapevolezza dell'importanza di servizi che vadano oltre la mera retribuzione.

