Weekend storico per il litorale romano | Ostiamare in Serie C Aranova in Serie D e Borgo Palidoro in Eccellenza

Nel fine settimana, il panorama sportivo del litorale romano ha vissuto momenti significativi con tre squadre che hanno raggiunto traguardi importanti. Ostiamare è approdata in Serie C, mentre Aranova ha conquistato la promozione in Serie D e Borgo Palidoro è salita in Eccellenza. Questi risultati rappresentano un passo avanti per le società locali e hanno coinvolto i tifosi in festeggiamenti collettivi. La giornata di domenica ha visto quindi un susseguirsi di eventi che resteranno impressi nella memoria sportiva della zona.

Fiumicino, 27 aprile 2026 – Una domenica destinata a restare nella memoria dello sport del litorale romano. Dal mare di Ostia al territorio di Fiumicino, il calcio locale ha vissuto un fine settimana storico, segnato da risultati che cambiano la dimensione di tre società: Ostiamare, Aranova e Borgo Palidoro. Il risultato più pesante arriva dall’“Anco Marzio”, dove l’ Ostiamare ha battuto il Termoli per 1-0 e ha conquistato la matematica promozione in Serie C con un turno d’anticipo. Per il club biancoviola è un ritorno nel calcio professionistico dopo 35 anni di attesa, al termine di una stagione dominata e chiusa con la certezza del salto di categoria grazie anche al contemporaneo pareggio dell’Ancona a L’Aquila.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Il Fregene 1948 torna in Eccellenza. L’Aranova ad un passo dalla Serie DFiumicino, 22 aprile 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso le sue congratulazioni al Fregene 1948 per la conquista del... L’impresa di De Rossi: l’Ostiamare vola in Serie C e rilancia il litorale? Cosa sapere L'Ostiamare di Daniele De Rossi ottiene la promozione in Serie C il 26 aprile.