Weekend di controlli trovati con droga tra lago e brianza | sequestri e segnalazioni

Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli tra le zone del lago e della Brianza, sequestrando sostanze stupefacenti e segnalando diverse persone alla prefettura. La guardia di finanza di Como ha svolto attività di controllo sul territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e il consumo di droga. Sono stati sequestrati vari quantitativi di sostanze e alcune persone sono state denunciate.

Droga tra lago e Brianza, con sequestri e segnalazioni durante il fine settimana appena trascorso. La guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli sul territorio provinciale, concentrandosi anche sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.Alto Lario e OlgiateseNel.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Controlli antidroga con il cane Harry: sequestri e segnalazioni nel ComascoControlli straordinari antidroga nei giorni scorsi nel territorio del basso comasco, con un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello... Controlli serali a Como, due uomini trovati con droga al Monumento ai CadutiNel corso del fine settimana appena trascorso, tra sabato sera e domenica mattina, la polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sul... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Intensificazione dei controlli nel weekend di Pasqua. - Polizia di Stato; Weekend di controlli nel Suzzarese: denunce e sanzioni tra sicurezza stradale e illegalità; Controlli nel weekend a Marina: violazioni al Codice della Strada e in materia di stupefacenti; Polizia stradale, controlli a tappeto nel weekend: sei patenti ritirate. Controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: 4 denunceI Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, accanto ai normali servizi istituzionali hanno eseguito una serie di servizi stra ... castelvetranonews.it Controlli nel weekend a Marina: violazioni al Codice della Strada e in materia di stupefacentiSono stati effettuati controlli alla circolazione stradale che hanno portato al controllo di oltre 100 veicoli e all’identificazione di oltre 150 cittadini italiani. ravenna24ore.it Inchiesta sui “Cecchini del weekend”: l’imprenditore brianzolo non risponde L’indagine sugli italiani che per divertimento sarebbero andati a sparare sui civili in Bosnia: Luca Radice, durante l’interrogatorio, ha respinto ogni accusa Simone Gorla - facebook.com facebook