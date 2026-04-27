Weekend di controlli trovati con droga tra lago e brianza | sequestri e segnalazioni

Da quicomo.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli tra le zone del lago e della Brianza, sequestrando sostanze stupefacenti e segnalando diverse persone alla prefettura. La guardia di finanza di Como ha svolto attività di controllo sul territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e il consumo di droga. Sono stati sequestrati vari quantitativi di sostanze e alcune persone sono state denunciate.

Droga tra lago e Brianza, con sequestri e segnalazioni durante il fine settimana appena trascorso. La guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli sul territorio provinciale, concentrandosi anche sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.Alto Lario e OlgiateseNel.🔗 Leggi su Quicomo.it

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