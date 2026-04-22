Controlli antidroga con il cane Harry | sequestri e segnalazioni nel Comasco

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno svolto controlli straordinari antidroga nel territorio del basso comasco. Durante le operazioni, un cane antidroga ha partecipato alle verifiche, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di alcune persone. Le operazioni sono state concentrate sulla prevenzione e sulla repressione dello spaccio di droga nella zona.