Controlli antidroga con il cane Harry | sequestri e segnalazioni nel Comasco
Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno svolto controlli straordinari antidroga nel territorio del basso comasco. Durante le operazioni, un cane antidroga ha partecipato alle verifiche, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di alcune persone. Le operazioni sono state concentrate sulla prevenzione e sulla repressione dello spaccio di droga nella zona.
Controlli straordinari antidroga nei giorni scorsi nel territorio del basso comasco, con un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazioneL’attività è stata condotta dai carabinieri della stazione di Turate, con il supporto dell’unità cinofila.🔗 Leggi su Quicomo.it
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Proseguono i controlli dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti in Bassa Atesina. x.com