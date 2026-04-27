In una zona della Toscana, professionisti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia stanno esplorando il mercato dei matrimoni di lusso. Il settore dei wedding destinati ai viaggiatori stranieri in Italia ha registrato un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro. La Val di Cornia si propone come una delle aree interessate da questa crescente domanda di matrimoni di alta gamma.

? Cosa sapere Professionisti USA, UK e Australia testano il mercato wedding nella Val di Cornia.. Il settore destination wedding in Italia genera un fatturato di 1,1 miliardi di euro.. Quattordici professionisti del settore wedding, tra cui undici wedding planner e tre giornalisti specializzati provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, hanno concluso mercoledì 22 aprile la prima edizione di Tuscany Coast Wedding & Events nella Val di Cornia. L’iniziativa, promossa dall’associazione Ama Campiglia con il sostegno della Comunità d’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, ha segnato il debutto di un progetto volto a posizionare questo territorio come una destinazione internazionale per matrimoni di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wedding di lusso: la Val di Cornia punta al mercato da 1 miliardo

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