Morto a 21 anni nello schianto in auto contro un albero la Val di Cornia piange Bilal

Bilal, 21 anni, ha perso la vita dopo uno scontro frontale contro un albero sulla strada principale di Val di Cornia. La causa dell’incidente sembrerebbe essere stata una manovra sbagliata, che ha fatto perdere il controllo dell’auto. La sua auto si è schiantata contro il tronco di un albero lungo la carreggiata, lasciando i soccorritori poco da fare. L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Bilal, che ora cerca risposte. La strada resta chiusa per i rilievi di rito.

Il drammatico incidente nella mattinata di giovedì 19 febbraio sulla strada di via di Campiglia, il giovane aveva rilevato la gestione di una autofficina Mattinata di dolore e lacrime in Val di Cornia per le conseguenze del terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 di giovedì 19 febbraio, lungo via di Campiglia, nel territorio comunale di San Vincenzo. La Fiat Punto bianca guidata dal 21enne Bilal Ezzine, infatti, giovane di origine marocchina ma da molti anni in Italia, si è schiantata in maniera tremenda contro un albero. Un impatto violentissimo. Il 21enne purtroppo è deceduto poco dopo l'impatto, a causa delle serie ferite riportate.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Con la moto contro l’auto in sosta. Riccardo muore a 21 anni nello schianto: “Amato nipote, ci mancherai”Nella notte di Firenze, un grave incidente ha causato la morte di Riccardo, 21 anni, in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto in sosta.

